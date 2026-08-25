Il commento di Sandro Sabatini sulla vittoria della Roma per 4-0 sulla Fiorentina: il giornalista ha elogiato Dybala e Malen
VIDEO / "I dirigenti dell'Inter hanno già un nome. Chivu vuole uno come..."
La Roma ha iniziato alla grande la sua stagione, con una vittoria per 4-0 contro la Fiorentina. Mattatore del match è stato Donyell Malen, autore di una tripletta. A fare la differenza anche Dybala, protagonista con tre assist per i tre gol dell'olandese.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Il 4-0 poi è arrivato nel finale con Pisilli, che ha approfittato di uno svarione della difesa della Fiorentina.
Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così della coppia d'attacco Dybala-Malen CONTINUA A LEGGERE
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Inter, le 5 idee per l'attacco: dal grande ritorno alle ex stelle da rilanciare
Mercato Inter
Romano: "Inter chiara con Asllani: è fuori dal progetto! Discorso diverso per Luis Henrique"
Interviste
Frattesi: "Inter? A malincuore dico una cosa. Dovevo cambiare aria. Lazio? Da tempo non trovavo..."
Ultima ora
Inter-Monza, Bordocam: "Ecco cosa ha detto Lautaro a Marinelli". Bastoni ironico
Mercato Inter
Sky - Inter, via d'uscita per Asllani. Forte interesse dell'Al Jazira, contatti avviati: le ultime
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti