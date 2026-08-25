Il commento di Sandro Sabatini sulla vittoria della Roma per 4-0 sulla Fiorentina: il giornalista ha elogiato Dybala e Malen

Matteo Pifferi
Quinta punta, c'è il nome

VIDEO / "I dirigenti dell'Inter hanno già un nome. Chivu vuole uno come..."

La Roma ha iniziato alla grande la sua stagione, con una vittoria per 4-0 contro la Fiorentina. Mattatore del match è stato Donyell Malen, autore di una tripletta. A fare la differenza anche Dybala, protagonista con tre assist per i tre gol dell'olandese.

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Dybala Malen
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Il 4-0 poi è arrivato nel finale con Pisilli, che ha approfittato di uno svarione della difesa della Fiorentina.

malen
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Sabatini

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