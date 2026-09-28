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Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha parlato di Roberto Mancini dopo la sconfitta dell'Italia nell'esordio di Nations League contro il Belgio:

Sky

"Adesso come la mettiamo? Mancini ha sbagliato tutto col Belgio, tutto vero, tutto giusto. Avessimo avuto Guardiola, Conte e Klopp. E che ha fatto la Germania? Ha perso 1-0 con la Grecia. Voglio dire che il calcio ha percorsi misteriosi, l'Italia di Baldini, ok che era un'amichevole, ha vinto 1-0 contro la Grecia, so che era un'amichevole. Anche io ho criticato Mancini e lui non deve fare troppo l'offeso. Sembra il Mancio delle conferenze stampa di quando era all'Inter, preciso proprio. Soprattutto i primi anni all'Inter quando la squadra, non è un mistero, aveva difficoltà a vincere.

Succede questo perché come tutti gli allenatori, anche lui vorrebbe che siano i giornalisti a fare certe precisazione tipo questa: con 3 giorni di allenamento cosa pretendete? Secondo: il Belgio è arrivato quinto al Mondiale, avendo perso ai quarti con la Spagna poi vincitrice. Poi: abbiamo perso dalla Bosnia, perché dovremmo battere il Belgio? Mancini vorrebbe che dicessero questo"