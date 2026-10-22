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Intervenuti nel Podcast Scontro Diretto, Sandro Sabatini e Nicolò Schira hanno parlato dell'Inter in Champions League dopo la vittoria contro lo Shakhtar. Parte Sabatini: "L'Inter è arrivata due volte in finale"

Schira replica: "Andare in finale e non vincere, non conta niente. Conta l'albo d'oro, tra 20 anni nessuno si ricorda delle finali, si ricorderanno dei trofei vinti". Sabatini fa un appunto: "Diamo anche valore al percorso"

Schira domanda: "Tra 20 anni ti ricordi di Chivu che fa il doblete o di Inzaghi che l'anno prima non ha vinto nulla?"

(Photo by FC Internazionale/Inter via Getty Images)

Sabatini risponde: "Mi ricordo di Chivu però dico questo, uscendo dai discorsi troppo diplomatici. Sbaglierò ma l'impressione è che Chivu stia gestendo uno spogliatoio molto più intenso e complicato di quello che può sembrare all'esterno. L'impressione che mi dà, e lo dico perché sono 2-3 grandi giocatori, è che questi giocatori abbiano troppo potere nelle scelte di Chivu. Barella ieri si è dato da fare, Calhanoglu, Bastoni e Dimarco eh insomma… Se ci fosse una finale, giocherebbero titolari? Non lo so. Carlos Augusto giocherebbe al posto di Bastoni o Dimarco, quello sicuramente"

Interviene Schira: "Al posto degli altri tre chi gioca?"

Getty

Chiosa, poi, Sabatini: "Stai sollevando un problema che, dopo aver visto Spence ieri, è anche di mercato. Spence sembrava quello del Genoa, non quello del Mondiale. Ma che gli è successo? Forse gioca solo a sinistra? Perché mi è venuto quel dubbio. Sulla destra non sembrava un giocatore di categoria. Al 22 ottobre, dopo tutto quello che abbiamo detto, applaudito e osannato in estate, viene il dubbio che saremo costretti a dire che forse i 3 acquisti che ha fatto l'Inter non vanno bene. Ma è possibile che l'Inter rimpianga Acerbi e de Vrij?"