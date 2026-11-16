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Intervenuto al Podcast Scontro diretto su Youtube, Sandro Sabatini ha voluto dire la sua sulle dichiarazioni di Walter Sabatini a QN in merito alla presunta lite tra Gasperini e Massara. Ecco cosa dire Sandro Sabatini:

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"Ti prego (rivolto a Nicolò Schira, ndr) di non interrompermi perché non voglio essere equivocato: il contatto ravvicinato, anche fisico, tra Gasperini e Massara con testimoni è una scena che, da due uomini della bravura, dell'intelligenza, dell'esperienza e dello spessore di Gasperini e Massara io non me lo sarei mai aspettato ed è un qualcosa da censurare senza andare ad investigare di chi è la colpa"

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"Se ho visto qualcosa simile quando ero all'Inter? Dopo un Lazio-Inter nell'anno di Lucescu, successe un macello e di mezzo c'erano un po' tutti. Ero fuori dallo spogliatoio, l'ho sentita raccontata ma c'è stata un po' di baruffa"