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Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così della difesa dell'Inter e in particolar modo di un calciatore che si è ben distinto nel corso del match contro il Parma:

Getty Images

"L'Inter ha vinto perché è nettamente più forte, complimenti a Chivu, viene quasi difficile chiamarli titolari e riserve perché quello più in difficoltà tra le riserve è Pavard che, fino a prova contraria, è un giocatore di un'esperienza internazionale non indifferente. Lui è l'unico che ha avuto un momento di preoccupazione ma niente di che. Martinez ha giocato ma anche se non giocava era uguale, anche i tre difensori dell'Inter potevano prendersi un sabato pomeriggio di ferie.

Bisseck ha fatto le prove del ruolo di centrale con molta precisione. E poi c'è Carlos Augusto che è un piacevolissimo problema per Chivu. Durante la sosta delle Nazionali c'era stata la rimostranza dell'agente di Carlos Augusto che ha fatto capire di voler più spazio. Carlos Augusto è una splendida alternativa a Bastoni e Dimarco però è peggio di Bastoni e Dimarco e quindi resta un'alternativa. Questo è il suo destino all'Inter, ci sono i pro e ci sono i contro: è una fortuna per l'Inter ed è un purtroppo magari per lui. In ogni caso è una risorsa per l'Inter, è il Frattesi della difesa. Nell'Inter deve fare l'alternativa ma sarebbe titolare in tutte le altre squadre di Serie A"