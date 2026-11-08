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Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così di Inter dopo la vittoria contro il Como a San Siro:

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"C'era qualcuno che pensava che questa sarebbe stata la partita della rivoluzione, del Como che sorpassa l'Inter anche in prospettiva scudetto, che era l'occasione giusta per la squadra di Fabregas? C'era qualcuno che pensava che l'Inter avrebbe subito un contraccolpo psicologico a San Siro? Sì quel qualcuno ero io. Il Como in Champions mi riportava al Milan di Sacchi, quelli che pensavano in quel modo e anche il Como sono stati disintegrati con 20 minuti nei quali l'Inter ha dominato in purezza e ha messo a cuccia le aspettative su una partita che è stata veramente impari, non c'è stata partita. Se non avete visto i 90' e avete visto solo gli highlights non fatevi ingannare dal 2-0, è un 2-0 estremamente bugiardo per quanto l'Inter ha dominato.

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C'è stata una traversa scheggiata da Nico Paz, poi una mezza parata di Martinez, per il resto è stato un monologo dell'Inter, anche perfino monotono. Nel secondo tempo sembrava di assistere ad una partita surreale, il Como giocava compiacendosi nei suoi tocchetti come se fosse 0-0, non ha mai reagito, non l'ha mai presa. L'Inter ha dominato la partita con grandissima naturalezza"