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Al Podcast Numer1 si è parlato anche di Allegri e delle difficoltà del Napoli, al momento ottavo in classifica a -14 dalla Lazio prima.

Parte Giuseppe Cruciani: "Una cosa su Allegri"

Risponde Zazzaroni: "Sta andando male, finito l'argomento, basta. Stava a casa era meglio"

Domanda Cruciani: "Se non accettava il Napoli era meglio?"

Zazzaroni ammette: "Forse sì, oggi non sta dando nulla"

Interviene Sabatini: "Va detto che è un'altra parte del giudizio. Dire che non doveva accettare il Napoli perché la squadra era vecchia, Conte parlava di funerale sì ma visto che l'ha accettata, il commento va fatto sulla situazione. I risultati gli stanno dando evidentemente torto. Sarò uno prevenuto, sarà l'amichettismo, dite e scrivete quello che vi pare ma vedo che la squadra può anche germogliare qualcosa di buono se giocano i migliori, tutto qua"

Getty Images

Zazzaroni chiosa: "Me lo auguro. Negli ultimi dieci risultati è mancato in due occasioni: il Venezia e la partita con la Juve. 8 infortunati sono tanti e anche questo incide"