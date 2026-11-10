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Nel corso dell'ultima puntata del podcast Numer1, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così dell'Inter dopo la netta vittoria contro il Como.

Adani rivela: “Ora dico io una cosa che Fabregas non può dire sull’Inter! Ma veramente pensate che..."

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"Io pensavo che come Malen non ce n'erano: ma domenica dopo aver visto Thuram ti dico che è perfino sottovalutato: è spaventoso. Per lo scudetto io resto con le mie percentuali del 45% per Inter e Roma con il restante 10 che lo do un po' al Como e un po' alla Lazio".