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Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina:

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"Non sono tutti raggi di sole per l'Inter in questa prima domenica senza ora legale. Le abitudini dell'estate, se vengono trasportate anche in autunno e inverno, alla lunga le puoi pagare. L'assenza di Lautaro si fa sentire, è il giocatore più importante per mille motivi ma è anche vero che, per un motivo o per l'altro, l'Inter non riesce mai a dare l'impressione di essere subito in partita, subito a pieni giri. L'Inter deve riflettere, è evidente che ci sono dei cali di attenzione e di concentrazione e un filo di presunzione.

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Ovvio che il racconto e il commento sulla prestazione dipendono dal risultato. Carlos Augusto ha colpito due traverse, che la Fiorentina fosse in vantaggio grazie al gol di Jimenez era giusto perché i risultati sono sempre giusti, era anche meritato ma con tanti particolari, tra cui alcuni interventi di De Gea che ha fatto la miglior prestazione nell'ultimo anno e mezzo, poi è capitato su un colpo da biliardo di Thuram e poi il rigore straordinario di Zielinski. Recuperare tutte le partite è impossibile ma niente è impossibile per l'Inter ma l'Inter deve accelerare un po', accendersi all'inizio della partita. Oggi meglio rispetto a Bologna e con lo Shakhtar ma l'Inter l'anno scorso era un piacere per gli occhi, giocava con dinamismo e velocità. E' un difetto da poco per una squadra che trova la vittoria anche quando meno te lo aspetti"