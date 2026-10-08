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Sul suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato le parole di Marotta di ieri sera e parlato anche del valore di Pio Esposito:

Marotta al premio Gentleman: gli fanno una domanda sull’Inter e dice: «Sognare la Champions non è proibito». Noi ripensiamo al Triplete, certo che ripensiamo al Triplete. A me ha particolarmente colpito il fatto che lui parlasse come se fosse ancora il presidente dell’Inter, quindi dell’Inter del Triplete. Lui non c’era al Triplete, però era appena approdato alla Juventus, se non sbaglio.

L'Inter può arrivare in fondo? Ti dico la mia: secondo me sì. Il Triplete credo sia molto difficile, però l’Inter è una squadra di dimensione internazionale, tra le cinque o sei squadre più forti in Europa. Per giudicare se cinque o sei squadre sono più forti in Europa si possono fare diversi calcoli: il valore del cartellino dei giocatori, il monte ingaggi, la bravura dell’allenatore, l’ambiente, i soldi spesi. Tutto questo si può valutare.

Poi c’è una variabile che è la variabile Pio Esposito. Sulla Gazzetta di oggi c’è l’intervista di Bobo Vieri: «Bobo lancia Pio». All’interno c’è anche una valutazione di Pio Esposito da 100 milioni.

Mancini dice che è il nuovo Vieri, il Corriere dello Sport ci titola in quel modo e poi arriva l’intervista di Vieri, che non esita un po’ a riconoscersi in questo ragazzo. Posso dire che, secondo me, questo ragazzo promette e potrebbe diventare anche più bravo di Bobo Vieri.

Poi io, che sono sempre un pochino perspicace, arguto, tanto da diventare malizioso, dico che l’Inter si troverà alla fine in una situazione in cui avrà dei giocatori con una valutazione così alta che qualche scelta di mercato magari verrà valutata.

Marotta ha fatto 4 finali, i valori contano sicuramente ma attenzione che 4 attaccanti come l'Inter in Europa non ce li ha nessuno. Una terza punta come Esposito non esiste.