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Intervenuto negli studi di SportMediaset, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così di Josep Martinez dopo la sua prestazione contro il Real Madrid.

"Chivu lo farà di nuovo giocare titolare e farà bene: Martinez è passato da una situazione deprimente, quella dell'errore, ad una serie di parate entusiasmanti.

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Io credo che sia un ragazzo spagnolo che non aveva mai giocato al Bernabeu e aveva voglia di dimostrare: non c'era bisogno di strafare. Ha sicuramente imparato la lezione, non gli mancano le qualità per metterla da parte e farne tesoro. Assolutamente giusto confermarne la fiducia".