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Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così del rendimento negativo della Juventus dopo la sconfitta contro il Genoa:

"Sarebbe anche facile e un po' scontato ricordare che, 2-3 anni fa, andava di moda dire che gli allenatori miglioravano i giocatori. Faccio il nome di uno che non c'è più nella contesa italiana: 'Inzaghi migliora tutti i giocatori'. E io ho sempre detto, guardate non prendetelo come schema, perché sennò Calhanoglu l'aveva peggiorato Pioli e l'ha migliorato poi Inzaghi? I calciatori hanno un loro percorso.

Alla Juve, io non vedo un giocatore migliore rispetto a un anno fa, Spalletti festeggia, tra virgolette, un anno da allenatore della Juventus. Se scorri la formazione, non c'è un giocatore presentabile alla Juventus e quando non c'è un giocatore presentabile in tutta la squadra, non ne trovi uno che dà un barlume di speranza, vuol dire che il lavoro dell'allenatore non è stato buono"

Sabatini sul Milan e su Gonçalo Ramos

Getty Images

"A me sinceramente inizia a non piacermi anche se faccio il confronto con Varela. Varela è di un'altra categoria. Santo cielo, il primo giornalista a dire che Varela è meglio di Ramos chi è stato? Amorim merita fiducia sicuramente, per il derby io proverei un tridente stravagante con Hutchinson, Pulisic e Cissé falso nueve ma è evidente che il Milan senza Rabiot è un'altra squadra"