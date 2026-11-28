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Intervenuto al podcast Scontro diretto, Sandro Sabatini ha commentato le parole di Vanoli, che ha criticato l'atteggiamento dei giocatori della Fiorentina, ricordando il famoso sfogo di Lippi dopo Reggina-Inter:

"Vanoli critica i suoi giocatori? All'Inter c'è stato il famoso sfogo di Lippi dopo Reggina-Inter, Lippi disse che se fosse stato lui il presidente i giocatori erano da prendere a calci in culo e che avrebbe mandato via l'allenatore. Al ritorno si sale sul pullman che porta all'aeroporto, mi ricordo che, prima di salire sull'aereo, si poteva ancora fumare in quegli anni e mi accendo una sigaretta. Con la scusa di chiedermi una sigaretta, c'è stata una sfilata di giocatori che mi hanno chiesto 'ma che ha detto il mister? E che cosa fa Moratti?' Quando un allenatore attacca i giocatori in maniera scomposta e diretta, è chiaro che lo spogliatoio reagisce e non apprezza"

Interviene Schira: "Col senno del poi aveva torto o ragione Lippi a dire quelle cose? Si diceva che quel gruppo dell'Inter era viziato da Moratti che faceva più il papà che il presidente e i risultati non arrivavano. Aveva ragione Lippi che serviva il bastone e non la carota?"

Sabatini: "Quando perdi la partita con la Reggina in maniera incredibile, con Lippi che si era inventato delle cose insolite anche in allenamento. C'era Cirillo titolare all'improvviso, anche Vampeta giocò titolare, quel gruppo era tutto sgretolato e la soluzione di Lippi non era la migliore per ricompattarlo. Quando arrivò poi Tardelli la squadra un pochino si riprese, poi ci fu il crollo ma io ero già andato via, poi ci fu l'eliminazione dalla Coppa contro l'Alaves con i tifosi che tiravano i seggiolini. In quella stagione poi ci fu il motorino lanciato in Inter-Atalanta e poi il derby di Comandini perso 6-0, ero a Montecatini a casa di un amico tifosissimo dell'Inter ed eravamo allibiti entrambi. Ma quella partita inizia con un fallo da rigore clamoroso non fischiato ai danni di Vieri sullo 0-0, però oh, è la verità, sono onesto e obiettivo".

Schira domanda: "Chi erano quelli più arrabbiati per le parole di Lippi?"

Sabatini risponde: "C'era molta tristezza e frustrazione, i giocatori più esperti sono quelli ad avere un pensiero più composto. Il giocatore più esperto che mi venne a chiedere la famosa sigaretta e approfittò per farmi domande per farmi capire che non andava bene era Blanc, che era capitano della Francia, c'era Frey in porta che è un ragazzino ma i più esperti dicevano 'oh, mister, come ti permetti?'. Detto della stima conservata nei confronti del mister ma in certe situazioni c'è il cortocircuito"