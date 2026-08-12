Sandro Sabatini, su Youtube, confronta le valutazioni di Luis Henrique e Rafa Leao: "Spiace fare i paragoni con l'Inter ma..."
VIDEO / Sabatini a Thuram: "Ha creato una tempesta di messaggi d'odio. L'Inter rifletta"
Sandro Sabatini, intervenuto sul suo canale Youtube, ha voluto fare un paragone tra Leao e Luis Henrique e le loro valutazioni:
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"Tra 30 e 60 ci sono vie di mezzo, se Leao lo vendi sotto i 40 mln lo svendi, lo dico sinceramente. Spiace fare i paragoni con l'Inter, qui si coinvolge la dirigenza, si coinvolge come i giornali trattano l'Inter e il Milan, si coinvolgono anche un sacco di giocatori ma non posso leggere che Inter e Roma trattano Luis Henrique per 30 mln e poi che il Galatasaray ha offerto 30 mln per Leao. No. No. Ora va bene tutto, ma a tutto c'è un limite"
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