Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nelle ultime ore si è parlato di un interesse concreto della Roma per Luis Henrique. L'Inter e i giallorossi stanno trattando per arrivare ad un'intesa di massima in attesa di capire se il calciatore sia disposto ad accettare il trasferimento e riesca a trovare un accordo con la Roma.

Getty Images

Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così la notizia: "Resto abbastanza ancora perplesso sulla notizia di Luis Henrique-Roma, non la vedo, mi sembra ci sia ancora molto da lavorare.

Resto assolutamente perplesso e qui coinvolgo la bravura di una società come l'Inter che in questo mercato sta passando che il Galatasaray offre 30 mln per Rafa Leao, l'Inter con Luis Henrique vuole 30 mln. Ma siamo impazziti o no? Ma perché la Roma non prende Leao invece di Luis Henrique?