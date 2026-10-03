VIDEO FCIN1908 / Inter, Barella e Bastoni firmano maglie e autografi ai tifosi

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così dell'Italia dopo il pareggio degli azzurri contro la Francia in Nations League:

Getty

"Vorrei andare a prendere, ad uno ad uno, tutti quelli che dicevano che Mancini era un traditore, che pensava solo ai soldi, che era scappato, che ci aveva lasciato in difficoltà, meglio Pirlo, meglio De Rossi, meglio uno a caso. Con la Francia, molto bene l'Italia e molto bene anche le scelte di Mancini. Però Kayode ora sono bravi tutti a vederlo, lui l'ha chiamato quando non veniva chiamato neanche in Under 21, è una grande intuizione di Mancini ma questo è un ottimo giocatore.

Scalvini nessuno se lo immaginava titolare in Nazionale e poi Bastoni. Bastoni, Mancini lo ha rianimato. È stata una rinascita, la resurrezione di Bastoni. C'era un luogo comune: Bastoni non poteva giocare nella difesa a 4. Se sei un bravo difensore, e Bastoni lo è, nella difesa a 4 gioca eccome"