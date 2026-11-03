VIDEO / Martinez: "Incidente? Provo a non pensarci. Sono in una delle top europee e nella Spagna"

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Intervenuto nel podcast Scontro diretto, Sandro Sabatini ha parlato così della gestione dei portieri da parte dell'Inter, con Martinez titolare nel derby dopo che Provedel aveva giocato con Fiorentina e Venezia:

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"Io, da quello che so, l'Inter ad un certo punto aveva in pugno Vicario. Non è il caso di mettere Martinez in panchina e Provedel titolare? Secondo me sì, te lo dico perché vedo un portiere sicuramente di valore, che è Pepo Martinez, ma troppo sotto pressione. C'è un particolare nel derby: Martinez non fa un parata a parte quella al 90' su un tiro, bello ma abbastanza normale, di Cisse. La parata per i fotografi? Mica ci hai pensato, ti viene naturale di far qualcosa per farti notare, vuol dire che psicologicamente sei in un momento particolare.

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Io queste cose le noto, sarà esperienza, sarà che sono malizioso o fissato, a me sembra di notare cose che altri non notano. Ci hanno fatto una testa così con l'ufficio facce, Sky, Mediaset e Dazn, facciamo l'ufficio facce e il linguaggio del corpo ma quando vedi la faccia e il linguaggio del corpo di Martinez non noti nulla?"