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Intervenuto al podcast Numer1, Sandro Sabatini ha parlato così di Inter dopo il KO nel derby:

"Anche io mi metto a ridere quando sento dire dell'approccio e dico che è un'evidenza il fatto che i tre grandi giocatori (gli inglesi, ndr), sulla carta, non hanno reso secondo le aspettative. Però vedo la ripetitività di andare sempre in svantaggio, una spiegazione la deve dare. Ma soprattutto, quando ripensi che tutto il commento della partita sia il rigore non dato a Thuram come successo a Bologna o con la Fiorentina allora vuoi vedere la realtà solo secondo un certo punto di vista. Quanto ti si spalancano gli occhi sul Milan che è 2-0 dopo 10' rimetti un po' tutto in discussione"

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Interviene Cruciani: "Hai fatto una supercazzola che non ho capito, detto sinceramente. Ci sono alcuni che cominciano a criticare Chivu: Chivu è il migliore allenatore possibile dell'Inter, questo è quello che penso io. I vecchi sono un po' usurati, non sono all'altezza e sto parlando di Barella in primis, anche Calhanoglu e Dimarco, c'è il piccolo grande problema del portiere e i nuovi hanno dato poco. E nonostante tutto, l'Inter è lì, ha 4 punti in più rispetto all'anno scorso, è quasi un miracolo. Cosa si vuole rimproverare all'Inter? Di non aver ammazzato il campionato. E gli manca il suo uomo migliore, Lautaro"

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Chiosa poi Sabatini: "Non sarà l'approccio, non sarà la pancia piena, non sarà tutto questo ma l'Inter ha qualcosa di diverso rispetto all'anno scorso e su questo ti do ragione che non è addebitabile all'allenatore"