Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così di Allegri, che non ha iniziato bene col Napoli:

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"Vuoi sapere cosa ha sbagliato Allegri? Lo dico subito: ha sbagliato a pensare che certi problemi, già indicati da Conte, sia sui singoli giocatori sia sul mercato che aveva propiziato Conte, si potessero risolvere così. E invece i problemi ci sono, il rendimento e l'affidabilità di alcuni giocatori non sono all'altezza, basta vedere la partita contro la Fiorentina. Obiettivamente, un tifoso non allegriano e tantomeno un antiallegriano dal rendimento di Lang, Lucca, Neres e De Bruyne non può essere rimasto contento, tutto qua. Esattamente come succedeva con Antonio Conte però"

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Sabatini De Bruyne

"De Bruyne ha un comportamento e un rendimento diverso rispetto a Modric. Il signor Modric è una persona esemplare, perbene, educato, corretto e rispettoso e anche a 41 anni gli dai la palla e sai cosa succede, per 60', 45', per una partita a settimana. De Bruyne a 35 anni, non lo conosco ma lo vedi con tutti sti capelli tirati indietro, sempre col nasino all'insù, si vede che è presuntuoso. Presume da se stesso qualcosa che non sta più dando, non è più il De Bruyne del Manchester City, parliamoci chiaro. Non è più il giocatore che era prima"