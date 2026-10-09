VIDEO / Inter-Parma, Gilardino avvisa: "La squadra va forte, ecco cosa abbiamo cambiato"

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Domani torna finalmente il campionato di Serie A e l'Inter di Cristian Chivu riparte dalla sfida interna contro il Parma del nuovo arrivato Alberto Gilardino.

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Sandro Sabatini, però, non ha dubbi sul pronostico della partita del Meazza e lo ha espresso senza giri di parole sul suo canale YouTube.

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"Il Parma secondo me, mi spiace per Gilardino, straperde a San Siro contro l'Inter", le sue parole.