Domani torna finalmente il campionato di Serie A e l'Inter di Cristian Chivu riparte dalla sfida interna contro il Parma
VIDEO / Inter-Parma, Gilardino avvisa: "La squadra va forte, ecco cosa abbiamo cambiato"
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Domani torna finalmente il campionato di Serie A e l'Inter di Cristian Chivu riparte dalla sfida interna contro il Parma del nuovo arrivato Alberto Gilardino.
Sandro Sabatini, però, non ha dubbi sul pronostico della partita del Meazza e lo ha espresso senza giri di parole sul suo canale YouTube.
"Il Parma secondo me, mi spiace per Gilardino, straperde a San Siro contro l'Inter", le sue parole.
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