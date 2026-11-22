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Sandro Sabatini è intervenuto sul suo canale Youtube per commentare anche le parole di Luciano Spalletti di ieri in merito all'uscita di Conte sul suo possibile ritorno alla Juventus:

dazn

"Mi è piaciuta moltissimo la risposta di Luciano a Conte perché è stata intelligente, diplomatica ma anche pungente. Ha infilato 2-3 parole chiave che chi ha la mia malizia non può non aver notato, ad esempio 'chi è senza panchina' ho visto lo Spalletti che ci avrà pensato chissà quante ore per usare questa espressione. Ma è stato comunque pungente quando ha detto che si va ad aggiornare quando è senza panchina"