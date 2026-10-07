Sandro Sabatini, su Youtube, ha parlato di Francesco Pio Esposito e del suo percorso, partendo dallo Spezia fino alla Nazionale
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Intervenuto nel podcast Incudine e Martello con Carlo Pellegatti, Sandro Sabatini ha parlato così del paragone tra Pio Esposito e Camarda:
"Pio Esposito con lo Spezia è arrivato in un contesto in cui è stato subito accolto bene perché è una prima punta ma ha un modo di giocare molto al servizio degli altri. Si mette lì, protegge la palla, una volta lo dà a destra e una volta lo dà a sinistra, una volta lo dà indietro, raramente prova a girarsi. Se alla lunga fa solo questo diventerà anche il suo limite.
Pio Esposito lavora molto per la squadra. Camarda è un finalizzatore, è un Inzaghi. Gli Inzaghi, se segnano tanto vengono abbracciati, se però non segnano sono meno benvoluti dai compagni"
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