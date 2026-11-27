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Le ultime gare di Inter, Milan e Juventus hanno dato risposte importanti almeno sui giocatori dalla metà campo in su per le tre strisciate. Di alcuni nomi ha parlato in particolare Sandro Sabatini, nel corso dell'ultima puntata del Podcast Numer1 con Ivan Zazzaroni e Giuseppe Cruciani. Queste le sue considerazioni:

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Cisse segna sempre, da prima punta o da seconda, importante che giochi. Alla Juventus c'è Spalletti che dice gli manca il nove, ma godetevi Ekhator e fatelo giocare anziché prendere un altro trentenne. Fate giocare gli italiani, godetevi Cisse, Pio Esposito ed Ekhator che magari ce li ritroviamo al mondiale con la maglia azzurra.