Non c'è un clima tranquillo in casa Juventus dopo la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, specie per come è maturata.

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Due volte sotto, i bianconeri avevano rimontato con la doppietta di Zhegrova salvo poi subire il 3-2 di Adzic, giocatore di proprietà della Juve ma in prestito al Sassuolo, in contropiede con i bianconeri totalmente sbilanciati in avanti.

Sandro Sabatini, intervenuto su Youtube, ha voluto paragonare Sassuolo-Juventus ad una partita dell'Inter di inizi anni 2000:

"So di dire una cosa che farà rabbrividire molti interisti e molti juventini tutti assieme. Spalletti nel post di Sassuolo-Juve ha detto che i giocatori non lo hanno capito, il fatto è che la Juve aveva in campo tutti stranieri, con Sarr e Woltemade che è già tanto che i compagni di squadra li chiamavano per nome. Ecco perché mi è tornata in mente Helsinsborg-Inter, spareggio per la Champions, e la coppia d'attacco era Hakan Sukur, turco, e Robbie Keane, irlandese, arrivato all'Inter tre giorni prima. Quando un allenatore come Spalletti dice 'non mi hanno capito', per me intende anche questo ed è un brutto, bruttissimo segno"