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Al Podcast Incudine e Martello, Sandro Sabatini e Carlo Pellegatti hanno parlato anche di Adrien Rabiot. Parte Sabatini: "Rabiot è stato devastante anche al Mondiale, in questo link continuo tra Milan e Juve che giocano entrambe il giovedì, si parla tanto delle cause delle difficoltà della Juve, il mercato, gli infortuni, mancano i leader ma ci fosse stato uno che dica che la Juve ha perso Rabiot a zero. A zero"

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Pellegatti torna a parlare di Calhanoglu, perso dal Milan a zero: "Ho detto l'altro giorno che alla Juve manca un leader a centrocampo. Questa cosa mi fa impazzire: perché la Juve ha lasciato andare via Rabiot? Solo per una questione di denaro?

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Io continuo a fare la distinzione tra costi e investimenti: se il Milan paga 2 mln in più a Calhanoglu e 2 mln in più a Kessié, non 50, dico 2, anzitutto non davi Calhanoglu all'Inter, poi non muovevi il centrocampo e anche i soldi che hai portato a casa da Tonali, col Milan fisso in Champions e magari agli ottavi, ti tornano indietro. Perché la Juve ha dato via Rabiot? Se voleva più soldi glieli dai, tanto ti tornano indietro"