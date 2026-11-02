Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto al podcast Scontro diretto, Sandro Sabatini ha parlato così del Napoli di Allegri già a -14 dal primo posto dopo 10 giornate di campionato:

"Io resto allibito da come vengono strumentalizzate certe situazioni. Poi oh, per carità, quando sento dire che il Milan ha vinto perché giocava Diawara… A Pressing ho litigato (con Riccardo Trevisani, ndr) e c'era Carlo Pellegatti allibito, anche Pazzini era abbastanza allibito. Penso di interpretare bene il mio ruolo di giornalista e cronista con grande obiettività, le valutazioni le lascio poi agli altri. Per me certe accuse e certe critiche, vale per Allegri come per altre situazioni, sono assolutamente strumentali e, per essere gentile, opinabili.

dazn

Qui lo dico poi senza esitazione e senza riti scaramantici: il Napoli ha avuto una coincidenza che nessun'altra squadra ha avuto: Inter, Roma, Como e Juventus con la Lazio nelle prime undici giornate, tutti scontri diretti. Non me l'aspettavo un avvio così, quando ho visto il calendario era poi l'unica squadra che aveva gli scontri diretti con le altre partite di Champions, l'unica. Lo dico anche per la Juve di Spalletti, l'Inter di Chivu, il Milan di Amorim: il numero degli infortuni è quantità, la qualità si misura con chi è stato fuori. Lo dico subito: il Napoli senza Anguissa, McTominay e De Bruyne non va da nessuna parte. Se la Roma l'infortunato è Dybala, ne risente ma non così tanto perché Soulé è diventato un giocatore credibile"