Il commento di Sandro Sabatini sul mercato del Milan e sulla scelta della Roma di investire una cifra importante per Rodrigo Mora
VIDEO / Sabatini a Thuram: "Ha creato una tempesta di messaggi d'odio. L'Inter rifletta"
Il Milan finora ha investito oltre 150 mln di euro per tre colpi importanti: sono arrivati Mario Gila dalla Lazio, Gonçalo Ramos dal PSG e Diego Moreira dallo Strasburgo.
Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così le operazioni dei rossoneri, facendo anche i complimenti a Cardinale e facendo una battuta sulla Roma che ha preso Mora dal Porto e non Moreira. CONTINUA A LEGGERE
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