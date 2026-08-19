Il Milan finora ha investito oltre 150 mln di euro per tre colpi importanti: sono arrivati Mario Gila dalla Lazio, Gonçalo Ramos dal PSG e Diego Moreira dallo Strasburgo.

Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così le operazioni dei rossoneri, facendo anche i complimenti a Cardinale e facendo una battuta sulla Roma che ha preso Mora dal Porto e non Moreira. CONTINUA A LEGGERE