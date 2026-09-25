VIDEO / Sabatini a Thuram: "Ha creato una tempesta di messaggi d'odio. L'Inter rifletta"

Alessandro Romano, giovane centrocampista classe 2006, è una delle rivelazioni di questo inizio di campionato tanto che il giovane nato in Svizzera è stato convocato da Roberto Mancini per le partite di Nations League.

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Getty Images

E proprio Romano potrebbe anche esordire dal 1', al fianco di Barella e Tonali, nel centrocampo azzurro che affronterà il Belgio a Roma questa sera. Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha voluto commentare così la scelta affrettata della Roma di cederlo. CONTINUA A LEGGERE