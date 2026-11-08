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Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così di alcuni giocatori dell'Inter dopo la vittoria contro il Como:

"Ci sono giocatori che sono sopra, sono andati al top, over the top e sono i tre protagonisti dei primi due gol. Parto dalla medaglia di bronzo, cioè Spence, dopo averlo visto bene nel derby, poi rivisto molto bene col Feyenoord e anche stavolta bene, non era il giocatore visto al Genoa ma quello visto al Mondiale, è un grande acquisto. Stones e Curtis Jones ancora si devono vedere, Spence non fa rimpiangere Dumfries e non obbliga più Diouf a sfiancarsi con quelle galoppate sulla fascia destra.

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Spence è il titolare adesso, Dimarco finalmente è uscito dal cono d'ombra di opacità e si è rivisto centrato, al limite gli manca un po' di raffinatezza nelle conclusioni e negli assist come l'anno scorso, si è rivisto un Dimarco rimotivato. Spence bronzo, la medaglia d'argento a Pio Esposito perché quello che fa sul primo gol è da grande attaccante, i paragoni con Toni e Vieri lasciamoli a chi si diverte e io sono tra quelli, io rivedo Vieri anche per la muscolatura, è potente e anche prepotente sul gol. L'Inter, tolto il derby, passa indenne un periodo senza Lautaro e non era successo negli anni scorsi, se è successo vuol dire che la crescita di Pio Esposito e a tratti di Bonny ha compensato l'assenza di Lautaro"

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"La medaglia d'oro di oggi è Thuram, Thuram nell'Inter fa il fenomeno, è il top, è over the top, è un giocatore di livello internazionale pazzesco, è forte nelle partenze, nelle ripartenze, quando fa pressing, quando conclude, quando fa l'assist, nello scatto, nell'allungo, è completo, inesauribile, generoso, è straordinario, quello visto col Como non ha paragoni con nessuno veramente"