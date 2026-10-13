In molti non vedono una squadra in Italia in grado di lottare per lo scudetto con l'Inter: Sandro Sabatini la pensa così
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Dopo il weekend di campionato in molti si sono sbilanciati, dando l'Inter per assoluta favorita in ottica scudetto. Dopo la lunga sosta per le Nazionali, i nerazzurri sono tornati in campo e hanno dato una grande dimostrazione di forza, battendo 3-0 il Parma con il match già indirizzato nei primi 30'.
Una partita mai in discussione, controllata dall'inizio alla fine dalla squadra di Chivu che ha allungato sulla Roma, che ha pareggiato 0-0 contro il Como nel big-match di giornata, mentre solo la Lazio resta appaiata all'Inter con 16 punti.
Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così: "Più passa il tempo e dopo aver visto anche Como-Roma e più penso che questo campionato lo può perdere solo l'Inter e tutte le altre si fanno delle illusioni e poi ci restano male"
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