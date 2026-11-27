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Nel corso dell'ultima puntata del podcast Numer1, Sandro Sabatini ha proposto una sua riflessione sui giocatori in evidenza nel turno di coppe appena archiviato per le squadre italiane. Questo il pensiero del noto giornalista:

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"Che male c'è se dico che Cisse è meglio di Gonçalo Ramos anche da punta? Vorrei anche esaltare un folle, un pazzo, Noa Lang, quello che risponde ai fischi del pubblico aizzando nuovi fischi. Sta diventando un idolo per me. Importante che nessuno si offenda e che nessuno si impermalosisca. Basta, basta anche con le interviste patinate e con le statistiche".