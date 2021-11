Sacchi: “L’Inter ha sofferto il palleggio dello Shakhtar. Caro Inzaghi, ricordati che…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico parla della prova dei nerazzurri contro gli ucraini

Come spesso è accaduto in questa stagione, l'Inter ha sfoggiato un bel calcio contro lo Shakhtar. I nerazzurri hanno creato molte occasioni da rete, soprattutto nel primo tempo. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi va controcorrente a proposito della prestazione dei nerazzurri contro la squadra di De Zerbi: "L’Inter ha vinto contro il duro Shakhtar nella ripresa, grazie allo scatenato Dzeko. Nel primo tempo i nerazzurri sono andati alcune volte vicino al gol, ma hanno difettato in determinazione nelle conclusioni".