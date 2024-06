«La cosa che mi regala più tranquillità è la presenza di Spalletti. Credo che il c.t. sia un grande allenatore, capace di dare un gioco e uno stile alle sue squadre, e lo ha mostrato col NapoIi. E credo anche che, se i ragazzi che ha scelto per l'Euro lo seguiranno, l'Italia potrebbe regalarci una sorpresa. Non mi stupirei se gli azzurri partissero subito col piede sull'acceleratore. Giocheremo prima con l'Albania, poi con Spagna e Croazia: tutte nazionali da tenere nella massima considerazione, da affrontare con serietà e determinazione. Sono sicuro che Spalletti, in questo periodo di preparazione, avrà cercato di trasmettere i suoi valori e principi calcistici. L'Italia deve giocare, muoversi e pensare come un collettivo. Il lavoro del c.t. è complicato: ha poco tempo a disposizione per preparare un torneo difficile come l'Euro, ma sono convinto che Spalletti sia l'uomo giusto al posto giusto. A lui e ai ragazzi mando un enorme "in bocca al lupo". Vadano in campo col desiderio di stupire e mettere in pratica ciò che hanno imparato: così raccoglieranno tante soddisfazioni».