Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando del nuovo stadio che Inter e Milan realizzeranno al posto del Meazza

Marco Astori
Cordoba

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"Io mi auguro che i club facciano vedere molto a breve il nuovo rendering dello stadio e che garantiscano il fatto che il nuovo stadio sarà pronto per gli europei del 2032". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando del nuovo stadio che Inter e Milan realizzeranno al posto del Meazza.

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Per quanto riguarda la demolizione del Meazza, "stiamo parlando del 2033. Io francamente non riesco a capire come mai ci sia questa attenzione adesso a parlarne", ha concluso parlando a margine dell'assemblea generale di Assimpredil - Ance.

Sala sindaco Milano stadio Inter Milan

(ANSA)

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