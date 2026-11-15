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Via alla rizollatura per il prato del Meazza. Dopo la sfida tra Italia e Francia di Nations League, si sono accesi i riflettori sulle condizioni del manto erboso di San Siro.

“La pioggia caduta durante la partita ha contribuito a rendere ancora più complicata la situazione, con il manto erboso apparso in diversi momenti in condizioni tutt'altro che ottimali. Un problema che si inserisce in un calendario particolarmente fitto di impegni, tra partite di campionato, coppe e appuntamenti delle nazionali e che ha portato all'intervento” rivela La Gazzetta dello Sport.

Una partita ogni cinque giorni

Un manto ‘stressato’ dal numero di partite giocate.

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, “dal 22 agosto al 12 novembre si sono disputate 16 partite in 82 giorni tra Inter, Milan e anche la Nazionale: in media, un incontro ogni cinque giorni circa”.

Necessario l’intervento

“Un ritmo che, inevitabilmente, mette sotto pressione la tenuta del prato, soprattutto quando alle tante gare si aggiungono condizioni meteorologiche sfavorevoli. Proprio per questo sono in corso in questi giorni importanti lavori di rinnovamento del terreno di gioco”.

Rizollatura al manto erboso di San Siro, le fasi

“La rizollatura, come spiegato da M-I Stadio, la società partecipata da Inter e Milan che gestisce l'attuale Meazza, è un intervento completo che è cominciato il 13 novembre scorso e si concluderà il 21 novembre secondo il cronogramma. In particolare, l'intervento si sviluppa su quattro fasi: - Venerdì 13 novembre, fase di Scotico: rimozione completa dello strato superficiale vegetale usurato;- Sabato 14 novembre, fase di Preparazione del piano: livellamento millimetrico e preparazione del sottofondo per accogliere il nuovo manto; - Da sabato 14 a martedì 17 novembre, fase di Posa delle nuove zolle: posizionamento del nuovo prato naturale ad alta resistenza; - Da mercoledì 18 a sabato 21 novembre, fase di Cucitura del manto: integrazione finale e rinforzo sintetico per completare il sistema ibrido del terreno di gioco”.

San Siro

San Siro, calendario fittissimo

“Il calendario, tuttavia, non concederà molto tempo al nuovo prato per assestarsi. Il periodo invernale si preannuncia infatti particolarmente intenso per San Siro. Dal 22 novembre al 22 dicembre sono in programma nove partite in 30 giorni, con una media di un incontro ogni tre giorni e mezzo. E non sarà finita: dal 3 al 31 gennaio il Meazza ospiterà altre nove gare in 28 giorni. In sostanza, tra la fine di novembre e tutto il mese di gennaio il terreno di gioco sarà chiamato a sostenere 18 partite in circa due mesi, una ogni quattro giorni. Un calendario che rappresenterà un banco di prova significativo per il nuovo manto erboso, chiamato a resistere a un utilizzo particolarmente intenso proprio nella fase più delicata dell'anno, quando pioggia, freddo e umidità possono complicare ulteriormente il lavoro di manutenzione”.

La Rosea conclude:

“La rizollatura servirà a ripartire da una base nuova, ma la tenuta del prato sarà subito messa alla prova”.