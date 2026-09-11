Si continua a parlare della prestazione offerta dai nerazzurri in Champions League

Fabio Alampi
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VIDEO / Chivu: "Ma Mourinho voleva che l'Inter vincesse? Champions bastarda"

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Il giornalista Fabio Santini, dagli studi di Sportitalia, non ha risparmiato critiche a Cristian Chivu dopo la sconfitta dell'Inter sul campo del Real Madrid nel primo turno di Champions League: "Chivu sbaglia la formazione. È facile dare la colpa a Martinez, sapevamo che è forte tra i pali e debolissimo con i piedi. Chivu schiera Bisseck, che non è un giocatore da Inter, e un centrocampo che non fa filtro.

real inter madrid chivu
Getty Images

L'Inter perde meritatamente: non esce a testa alta, esce consapevole degli sbagli e che deve maturare a livello internazionale. Ci sono mancanze dell'allenatore e carenze nella rosa. Lo dico da tempo: l'Inter non ha un incontrista a centrocampo, e Bisseck non è un calciatore da Inter".

Chivu

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