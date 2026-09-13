Il più classico gol dell'ex: Vasilije Adzic decide Sassuolo-Juventus, finisce 3-2 al Mapei Stadium.
Comparazione quote 4a giornata di campionato
Il più classico gol dell'ex: Vasilije Adzic decide Sassuolo-Juventus, finisce 3-2 al Mapei Stadium. Succede di tutto, soprattutto nella parte finale del match. 3 punti importantissimi per la squadra di Alberto Aquilani, mentre quella di Luciano Spalletti perde il primo match del suo campionato e rimane a 7 punti.
Sblocca il match Seba Esposito, pareggia i conti Zhegrova (subentrato dalla panchina). Tornano avanti i neroverdi con Bowie, ma arriva il 2-2 in pieno di recupero di Zhegrova ancora. La Juve cerca il gol della vittoria e in contropiede prende il 3-2: lo segna il grande ex Adzic, arrivato in neroverde in estate proprio dalla Juve.
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