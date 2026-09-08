Negli studi di Sky Sport si è parlato di Champions League e di chi possa essere la sorpresa di questa edizione. Aldo Serena ha detto la sua sul Como ma anche sull'Inter, candidata da molti come possibile outsider:

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"Come sorpresa spero tanto in una delle nostre e dico Como perché è un progetto ambizioso, con ragazzi giovani, Fabregas ha qualcosa in più degli altri e spero possa far vedere le sue qualità. L'Inter ha tutto per arrivare tra le prime 4, quindi dico semifinale, la Roma potrebbe essere una mina vagante mentre per il Napoli sarà un po' dura. Il Bayern Monaco è stato sfortunato, potrebbe essere risarcito dalla fortuna quest'anno, il PSG è partito male ma ha giocatori fantastici, il Real Madrid e l'Arsenal sono fortissimi"

Tra Chivu e Mourinho chi sceglierei?

"La scelta dei rispettivi presidenti è stata fatta con lo stesso criterio che avrei pensato io. Quando il Real Madrid si è reso conto di avere in rosa personalità complesse e spinose, aveva bisogno di un allenatore che mettesse briglie a loro e regalasse ai tifosi una squadra addomesticata e in questo caso Mourinho è il numero 1. Per chi invece deve costruire o amalgamare una squadra giovane o rimetterla in sesto come lo era l'Inter, Chivu era il profilo giusto anche se è andato oltre anche le mie aspettative per uno giovane senza esperienza ad alto livello. I due rispettivi presidenti hanno fatto le scelte opportune in rapporto al momento storico di entrambe le squadre"