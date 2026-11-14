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Pio Esposito ormai non sorprende più. Non dei numeri, ma dei movimenti e dell’aspetto tattico che riguarda l’attaccante nerazzurro ha parlato Aldo Serena ai microfoni di Repubblica. Queste le sue considerazioni:

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Pio è l'attaccante ideale per il 4-3-3 o il 4-2-3-1. È bravissimo a tenere palla in area e a restituirla indietro, o a girarla sulle fasce, favorendo ali e trequartisti. Ma può convivere anche con un'altra punta: lui in area e Lautaro poco dietro, nella posizione di Tevez nella Juve di Conte».