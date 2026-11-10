Arriva il nuovo pallone invernale della Serie A: Winter Stellar Nitro sarà in campo a partire dal 21 novembre.

Ideato all'interno del Puma Nitro Lab, è stato sviluppato per garantire performance elevate anche nelle condizioni atmosferiche più impegnative della stagione invernale.

Il nuovo pallone della Serie A

L'innovazione tecnologica incontra i colori, con il giallo fluo a dominare e un layout cromatico studiato per assicurare un'eccellente visibilità in campo, anche in condizioni meteorologiche avverse.

Il pallone ufficiale presentato da Lega Serie A e Puma "è progettato per offrire velocità, sensibilità e precisione, accompagnando il ritmo sempre più intenso del calcio moderno".

(Fonte: ANSA)