Puma e Lega Serie A presentano il nuovo modello invernale: giallo fluo per aumentare la visibilità e tecnologia studiata per le condizioni più difficili
Arriva il nuovo pallone invernale della Serie A: Winter Stellar Nitro sarà in campo a partire dal 21 novembre.
Ideato all'interno del Puma Nitro Lab, è stato sviluppato per garantire performance elevate anche nelle condizioni atmosferiche più impegnative della stagione invernale.
Il nuovo pallone della Serie AL'innovazione tecnologica incontra i colori, con il giallo fluo a dominare e un layout cromatico studiato per assicurare un'eccellente visibilità in campo, anche in condizioni meteorologiche avverse.
Il pallone ufficiale presentato da Lega Serie A e Puma "è progettato per offrire velocità, sensibilità e precisione, accompagnando il ritmo sempre più intenso del calcio moderno".
(Fonte: ANSA)
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