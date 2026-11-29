Momenti di tensione nei pressi di Calenzano: traffico bloccato e cinque chilometri di coda. Secondo la polizia, al momento non risultano feriti
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Scontri tra tifosi in A1: l'autostrada è stata chiusa in corsia sud in provincia di Firenze, tra il bivio A1-Variante e il casello di Calenzano, per circa tre quarti d'ora venendo riaperta intorno alle 20:45, cinque i km di coda.
Scontri tra tifosi, cosa è successoDa quanto spiegato dalla polizia a fronteggiarsi, dopo l'area di servizio Bisenzio,tifosi della Fiorentina e del Napoli: non ancora chiaro cosa è accaduto, ci sarebbe stato il lancio di petardi e fumogeni e un'auto sarebbe andata a fuoco.
Alle forze dell'ordine non risultano feriti. Il 21 novembre in A1 nel Fiorentino c'erano stati altri scontri tra ultrà di Torino e Roma.
(Fonte: ANSA)
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