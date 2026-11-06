Basic e Mike Perez firmano il successo dei lagunari, inutile l’autorete di Moreno. Nicola sale a quota 6 e lascia i friulani a 5 punti
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L’Udinese cade anche in casa del Venezia. L’esordio di Paolo Zanetti sulla panchina dei friulani non cambia il trend: al Penzo vince la squadra di Davide Nicola, che ottiene la seconda vittoria in 5 partite alla guida dei lagunari nella gara che apre l’undicesima giornata di Serie A.
Il Venezia batte l’Udinese 2-1
Nel primo tempo ci provano i padroni di casa con Hainaut, con Okoye che salva. Poi il Venezia sfiora il gol con Juan Jesus, Mazzocchi e Adams. La risposta dell’Udinese è affidata a Ekkelenkamp.
Vince il Venezia
Nella ripresa, il Venezia sblocca il risultato con Basic, che con il piatto sinistro batte Okoye. L’Udinese pareggia subito con l’autorete di Moreno, sul cross di Vojvoda. La rete decisiva arriva al 65’ con Mike Perez, che manda la palla all’incrocio dei pali.
La classifica
Il Venezia sorpassa in classifica proprio l’Udinese: la seconda vittoria in campionato manda i lagunari a quota 6, uno in più dei friulani.
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