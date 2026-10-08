La ripresa della Serie A è ormai dietro l'angolo, l'Inter ricomincia sabato alle ore 18 a San Siro col Parma: la probabile formazione nerazzurra.
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La ripresa della Serie A è ormai dietro l'angolo, si ricomincia sabato alle ore 15. E l'Inter in particolare giocherà sabato stesso ma alle ore 18 contro il Parma (qui dove vedere la partita): ecco la probabile formazione nerazzurra secondo La Gazzetta dello Sport.
"Recuperi importanti in vista per i nerazzurri: tra i convocati ci saranno Spence - alla prima chiamata - e Calhanoglu, con quest'ultimo previsto titolare. Ancora out Stones, possibile impiego dal 1' per Bonny invece. Contestualmente, Lautaro potrebbe partire dalla panchina", si legge.
Questa la probabile formazione per la rosea: Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Jones, Dimarco; Bonny, Thuram.
E questi gli unici due ballottaggi per il quotidiano: Jones-Zielinski 55-45%, Bonny-Lautaro 55-45%.
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