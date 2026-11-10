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SPENCE

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Barella-Thuram: l'Inter sulle spalle dei suoi leader. Sorpresa e delusione di inizio anno

Durante la puntata di Fontana di Trevi, il giornalista Fernando Siani ha parlato della forma dell'Inter e di quelle che dovrebbero essere le scelte di Chivu:

Secondo me l'Inter che abbiamo visto contro il Como è un po' la sua forma perfetta. È una squadra che con un Lautaro in più è quella che dovrebbe essere sempre schierata quando ci sono le partite importanti e Inter-Como era chiaramente una partita importante, ma una partita anche più sentita rispetto ad altre, anche giocate recentemente. Abbiamo visto l'Inter migliore della stagione. È un'Inter che se gioca in questo modo davvero non ha nessun tipo di rivale. È una squadra come diceva Trevisani che magari può chiudere il campionato anche con l'uno davanti se gioca in questo modo. È una squadra che deve ripartire da alcune certezze. Una su tutte è Spence. Non può non giocare Spence esterno a destra. In generale non può non giocare un esterno destro in quella zona di campo. E l'Inter è cambiata completamente da quando questo giocatore sta trovando sempre più continuità. È vero che ha giocato anche nel derby, ma nel derby l'invenzione tattica ha completamente scompaginato quelle che sono le certezze di un'Inter. Sento spesso dire che Chivu vuole mettere il suo tocco, che vuole modificare qualcosa. Io credo che l'Inter sia perfetta così. Cioè nel senso bisogna continuare con il 3-5-2 che è uno dei punti di forza dell'Inter che è probabilmente una delle squadre che al mondo esprime meglio questo modulo. Andare a modificare adesso qualcosa credo sia assolutamente un errore perché è una squadra disegnata per giocare solo così. Se cambi qualcosa fa davvero tanta fatica. Potrebbe secondo me al massimo giocare 4-3-3 con Diouf largo e Thuram dall'altra parte, ma è un po' una forzatura. Perderesti Dimarco che ieri ha fatto finalmente un'ottima partita.

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