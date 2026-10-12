In attacco Lautaro sembra sicuro del posto. Al suo fianco Chivu non ha ancora deciso se partire con Thuram titolare
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L'Inter si prepara per la gara di domani sera col Bruges. In Champions torneranno 5 giocatori rimasti fuori col Parma, secondo quanto riporta Sky Sport dovrebbero tornare tra i titolari Bastoni, Akanji, Barella, Zielinski e Lautaro.
Qualche dubbio in più sul compagno di Lautaro. L'argentino, entrato nel finale col Parma, partirà dal 1'. Al suo fianco ancora da capire se partirà Thuram o uno tra Bonny ed Esposito.
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