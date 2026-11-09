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Inviato a San Siro, all’esterno del Meazza, Andrea Paventi ha fatto il punto sull’Inter in collegamento con Sky Sport all’indomani del successo per 2-0 dei nerazzurri di Chivu sul Como.

Proprio lì, Pio Esposito e Marcus Thuram, attaccanti nerazzurri schierati in coppia ieri dal tecnico romeno, si sfideranno nel match Italia-Francia di Nations League.

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Thuram si è preso l'Inter sulle spalle

“Una sfida in famiglia, ma con un obiettivo importante per le due nazionali e i due giocatori che, come ricordavate anche con Marco, soprattutto nel caso di Thuram, è in grandissima condizione. Insomma, quando ti manca un giocatore e sapevi che per un mese, un mese e mezzo non avresti avuto Lautaro Martínez, e ti sale così di rendimento, che sa proprio prendersi la squadra sulle spalle con quegli strappi, quella velocità, quello strapotere fisico. E i numeri di Thuram, perché qui in questo stadio è dal 5 aprile che segna continuamente. Nelle otto partite giocate dal 5 aprile in avanti ha sempre segnato. Erano otto le partite, due non le ha giocate. Per il resto fa sempre gol, fa sempre gol al Como. Sei gol e quattro assist in stagione".

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Pio vs Marcus in Italia-Francia

"Dall'altra parte c'è un Pio Esposito che in queste ultime due partite ha ritrovato la gioia del gol, quell'ossigeno che fa sempre bene alla testa e alle gambe dei calciatori, in particolare degli attaccanti. E quindi ci sarà una sfida nella sfida in Nations League, ma soprattutto due giocatori importanti su cui ha potuto fare affidamento Cristian Chivu".

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Inter, un dato incredibile in 41 partite

“Nella sfida con l'Atalanta, tornerà il capitano Lautaro Martinez. Quindi il reparto offensivo ha fatto il suo, con delle individualità che nei numeri sono andate in linea con il rendimento della squadra. Cioè, nelle 31 vittorie che sono arrivate all'Inter e sette pareggi nelle 41 partite giocate nell'ultimo anno e mezzo, le tre sconfitte sono arrivate solo con il Milan. Per il resto sempre risultati positivi. Quindi questo fa capire il rendimento della squadra di Chivu”.