Le ultime sulla formazione dell'Inter che scenderà in campo domani sera a San Siro
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L'Inter scenderà in campo domani sera contro il Club Brugge per la seconda gara di Champions League. Queste le ultime sui nerazzurri secondo quanto riportato da Sky Sport:
Inter ritrova Lautaro Martinez, ma non solo: Bastoni e Akanji in difesa, Barella e Zielinski, bisognerà capire Calhanoglu, non c'è alcuna preoccupazione, se partirà dal 1'. Lautaro davanti, dubbio sul suo compagno: potrebbe esserci Thuram per ricomporre la ThuLa dal 1'.
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