L'Inter si prepara alla sfida contro il Cagliari di domani sera. Chivu non dovrebbe cambiare troppo la formazione, ma potrebbe lasciare a riposo Dumfries, sempre in campo in questo inizio di stagione. Torna Lautaro Martinez in attacco, dopo i problemi alla schiena. L'argentino farà coppia con Thuram.

Secondo quanto riportato da Sky Sport ci sarà Sommer a difendere i pali dell'Inter, Akanji, Acerbi e Bastoni davanti allo svizzero. In mediana Mkhitaryan favorito su Sucic per il classico centrocampo assieme a Barella e Calhanoglu. Davanti la ThuLa.