Sky – Inter, probabile formazione: out Dumfries, torna Thuram. Scelte in mezzo e in porta

L'Inter si prepara alla sfida contro il Cagliari di domani sera. Chivu non dovrebbe cambiare troppo la formazione
L'Inter si prepara alla sfida contro il Cagliari di domani sera. Chivu non dovrebbe cambiare troppo la formazione, ma potrebbe lasciare a riposo Dumfries, sempre in campo in questo inizio di stagione. Torna Lautaro Martinez in attacco, dopo i problemi alla schiena. L'argentino farà coppia con Thuram.

Secondo quanto riportato da Sky Sport ci sarà Sommer a difendere i pali dell'Inter, Akanji, Acerbi e Bastoni davanti allo svizzero. In mediana Mkhitaryan favorito su Sucic per il classico centrocampo assieme a Barella e Calhanoglu. Davanti la ThuLa.

