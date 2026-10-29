Importanti novità in casa Milan all'indomani del ko per 4-2 contro il Bologna: tre rientri importantissimi in vista dell'Inter.
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Importanti novità in casa Milan all'indomani del ko per 4-2 contro il Bologna. Secondo quanto riferito da Sky, in vista del derby in programma sabato sera alle 20.45 contro l'Inter, Ruben Amorim ha ritrovato oggi in gruppo Diego Moreira, Mario Gila e Adrien Rabiot.
Saranno tutti e tre a disposizione nel derby e con chance di scendere in campo dal 1'. Da capire se tutti e tre o meno, deciderà poi il tecnico portoghese come gestirli, ma tornano a disposizione per Milan-Inter di sabato.
(Fonte: SS24)
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