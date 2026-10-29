GUARRO e PACE EP33: Inter, 3 punti e 8 insufficienti. La radice marcia non riguarda l’approccio

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Chi in porta nel derby? Grandissima prestazione a Venezia per Ivan Provedel, schierato dal 1' da Cristian Chivu. Il portiere dell'Inter è stato il migliore in campo e così Andrea Paventi a Sky Sport ha parlato proprio del tema portiere verso la sfida col Milan di sabato.

"Scelta in porta per il derby? Io mi aspetto che giochi Martinez. E che più avanti ci possano essere nuove occasioni per Provedel. In teoria si ridà la maglia al titolare, era stato così anche l’anno scorso. Vedremo come il tutto verrà gestito, la previsione è difficile, Chivu è particolarmente attento nella gestione dei portieri. Ma credo che il titolare in porta nel derby sarà Martinez”, le parole del giornalista.

(Fonte: SS24)